"Барселона" обійшла "Атлетіко" і займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У середу, 31 січня, відбувся поєдинок 20-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Барселона" приймала "Осасуну".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" і завершилася перемогою господарів поля.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. Рахунок у грі був відкритий на 63-й хвилині - гол забив 18-річний нападник "Барселони" Вітор Роке з передачі Жоау Канселу. Примітно, що Вітор Роке забив м'яч лише через хвилину після виходу на поле. Цей гол став дебютним для бразильця у футболці каталонського клубу.

Відео дня

На 67-й хвилині гри "Осасуна" залишилася в меншості - вилучений був з поля Унаї Гарсія.

"Барселона" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Вітор Роке, 63

Відео гола:

"Барселона" набрала 47 очок і піднялася на третє місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Осасуна" з 26 балами займає 12-у позицію. Лідирує в чемпіонаті "Жирона", яка набрала 55 очок. На один бал менше у "Реала", що йде другим.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" 3 лютого зіграє проти "Алавеса" в гостях, а "Осасуна" 4 лютого прийме на своєму полі "Сельту".

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