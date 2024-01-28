"Барселона" несподівано програла "Вільярреалу" в домашньому поєдинку 22-го туру Ла Ліги.

У суботу, 27 січня, відбувся поєдинок 22-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Барселона" приймала "Вільярреал".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" в Барселоні і завершилася перемогою гостей.

Рахунок у матчі був відкритий на 41-й хвилині, забив гол нападник "Вільярреала" Херар Морено. На 54-й хвилині Ільяс Ахомаш подвоїв перевагу гостей. На 60-й хвилині "Барселона" відіграла один м'яч, завдяки точному удару Ілкая Гюндогана. На 68-й хвилині Педрі забив ще один м'яч каталонців, зрівнявши рахунок. На 71-й хвилині підопічні Хаві повели в рахунку - захисник "Вільярреала" Ерік Байї зрізав м'яч у свої ворота. На 84-й хвилині Гонсалу Гедеш забив третій гол гостей, зрівнявши рахунок. У самій кінцівці, на 90+9-й хвилині, Олександр Сорлот вивів "Вільярреал" вперед, а на 90+12-й хвилині Хосе Луїс Моралес забив п'ятий гол у ворота "блаугранас" і встановив остаточний рахунок зустрічі.

Відео дня

"Барселона" - "Вільярреал" - 3:5

Голи: Гюндоган, 60, Педрі, 68, Байї, 71 аг - Жерар Морено, 42, Ахомаш, 54, Гедеш, 84, Сорлот, 90+9, Моралес, 90+12

"Барселона": Пенья, Кунде, Араухо, Крістенсен (Канселу, 46), Форт (Кубарсі, 46), Гюндоган, Ромеу (Педрі, 46), де Йонг, Ямаль, Левандовскі (Вітор Роке, 77), Фелікс (Ферран Торрес, 58)

"Вільярреал": Йоргенсен, Феменія (Москера, 78), Байї, Куенка, Альберто Морено (Капу, 71), Ахомаш (Гедеш, 58), Комесанья, Коклен, Баена (Манді, 71), Жерар Морено (Моралес, 78), Сорлот

Попередження: Ромеу, 33, Араухо, 89 - Баена, 16, Байї, 68, Москера, 89, Куенка, 90+3

Огляд матчу Барселона - Вільярреал

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"30 червня я покину клуб. Це рішення, яке ми обговорювали з президентом клубу, з правлінням... "Барселоні" потрібна зміна напрямку.

Я пояснив це президенту. Ми зустрілися, у нас була хороша розмова. Їхня впевненість у мені до сьогодні була повною, але настав час піти. Це відбувається не через економічну ситуацію. Це рішення я приймаю серцем і думаю, що це найкращий результат для клубу. Я не хочу бути проблемою.

Ми провели дуже невдалий матч, і настав час змінити напрямок для гравців, які не заслуговують на такі результати. Було дуже прикро бачити, як ми поступилися в матчі, в якому нам вдалося відігратися і вийти вперед. Я не пам'ятаю такого жорстокого матчу у моїй кар'єрі. Нам потрібна зміна курсу на благо клубу", - сказав Хаві на прес-конференції.

Турнірне становище команд в Ла Лізі

"Барселона" з 44 набраними очками займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Вільярреал" з 23 балами йде на 14-й сходинці. Лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал", який набрав 54 бали. На другій позиції з 52 очками йде "Жирона" Циганкова і Довбика.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє проти "Осасуни", а "Вільярреал" зустрінеться з "Кадісом".

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