Перемогу "Барселоні" принесли точні удари Торреса, Кунде і Бальде.

У четвер, 18 січня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу, в якому "Уніоністас де Саламанка" приймав "Барселону".

Гра пройшла на стадіоні "Рейна Софія" і завершилася перемогою каталонського гранда.

Рахунок у грі несподівано відкрили господарі поля - на 31-й хвилині Альваро Гомес забив з передачі Хуана Серрано. На 45-й хвилині Ферран Торрес рахунок зрівняв, забивши з передачі Жоау Фелікса. На 69-й хвилині Жюль Кунде забив з передачі Пау Кубарсі і вивів "Барселону" вперед. Крапку в грі поставив Алехандро Бальде, який забив третій м'яч "блаугранас" на 73-й хвилині. Асистував йому Жюль Кунде.

Відео дня

"Уніоністас" - "Барселона" - 1:3

Голи: Гомес, 31 - Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73

Відео голів:

Суперник "Барселони" в 1/4 фіналу Кубка Іспанії визначиться після жеребкування.

Відзначимо, що раніше в 1/4 фіналу Кубка Іспанії також пробилася "Жирона" українців Віктора Циганкова і Артема Довбика.

Свій наступний матч "Барселона" зіграє 21 січня. В рамках 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "блаугранас" зустрінуться з "Бетісом".

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