"Фулхем" завдав принизливої поразки "Редінгу".

У вівторок, 11 січня, в рамках 25-го туру Чемпіоншипу "Фулхем" в гостях грав проти "Редінга".

Гра в Редінгу на стадіоні "Мадейскі" завершилася з рахунком 7:0 на користь гостей. По дублю оформили Харрі Вілсон і Александар Мітрович, по одному голу забили Кенні Тете, Нескен Кебано і Тосін Адарабіойо.

"Редінг" - "Фулхем" - 0:7

Голи: Вілсон, 13, 60, Мітрович, 45+2 пен, 89, Тете, 68, Кебано, 70, Адарабіойо, 75

"Редінг": Саутвуд, Брістоу, Данн, Холмс, Тетек, Дрінкуотер, Лорент, Хойлетт, Свіфт, Деле-Баширу, Керролл

"Фулхем": Родак, Робінсон, Рим, Адарабіойо, Тете, Рід, Керрі, Кебано, Карвалью, Вілсон, Мітрович

Попередження: Дрінкуотер, 41

Огляд матчу:

Для "Фулхема" це друга гостьова перемога з рахунком 7:0 в поточному сезоні.

Раніше лондонці не залишили мокрого місця від "Блекберна". Останній раз професійний футбол Англії бачив таку результативність в сезоні 1895/96 - тоді суперників на чужому полі трощив "Ліверпуль".

Читайте такожІбрагімович пише історію: гол легендарного шведа допоміг Мілану здобути розгромну перемогу (відео)Додамо, що "Фулхем" займає в турнірній таблиці Чемпіоншипа друге місце, відстаючи від лідируючого "Борнмута" на одне очко, але при цьому маючи одну гру в запасі. "Редінг" займає 21-е місце з 24 можливих.

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