Вавассорі займався евакуацією людей з Маріуполя та потрапив під вогонь рашистів.

Італійський воротар Іван Лука Вавассорі у складі добровольчого легіону іноземців воював на боці України та допомагав зупинити агресію російських загарбників.

Нещодавно Іван займався евакуацією людей з Маріуполя та потрапив під вогонь рашистів. Футболіст тривалий час не виходив на зв'язок, а потім з'ясувалося, що він отримав поранення. Вавассорі вижив і вирішив повернутися до Італії.

"Із мене досить. Час повертатися, я не готовий йти далі. Вважаю, зробив все можливе, аби допомогти, віддав українському народу частку свого часу та життя. Але тепер повертаюся туди, де щасливий. Багато змінилося відтоді, як я поїхав. Втім, я впевнений, що з допомогою Бога досягну своїх цілей", - надрукував текст Іван у себе в Instagram-сторіз.

Вавассорі народився в Росії, але в дитинстві був усиновлений італійською сім'єю. Він грав за маловідомі клуби з Італії, такі як "Альчоне", "Лен'яно", "Про Патрія".

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