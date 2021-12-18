Дмитро Різник прагне виступати за кордоном.

Воротар полтавської "Ворскли" та збірної України Дмитро Різник готовий переїхати до європейського чемпіонату.

22-річний голкіпер розповів про свої цілі в інтерв'ю для "ТРЕНДЕЦЬ".

- Чутки пройшли, нічого зараз немає. Я у "Ворсклі", і мене все влаштовує. Навіщо мені розпорошуватися туди, куди не треба, - сказав Дмитро.

- Навіть середняк Бельгії кращий за топ-клуб України?

- Так, для мене - так. Це буде розвиток. У Європі треба зачепитися за своє місце в основі, - додав Різник.

Головний тренер "Ворскли" Юрій Максимов також прокоментував прогрес Різника.

"Я з ним розмовляв, він за кордон дуже хоче. Але є ще контракт. Думаю, доб'є і... Хай там що, команда йому подякує - у довгий шлях та щастя побажаємо. Півроку тому пропонували хороші гроші - мені дзвонив з "Шахтаря" Палкін, питав. У нас є президент, який вирішує, а ми туди не ліземо. Просто не хочеться, щоб футболіст йшов безкоштовно, якщо є пропозиції", - сказав Максимов.

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Дмитро Різник: кар'єра

Різник був чемпіоном світу-2019 у складі збірної України U-20. За національну збірну Дмитро має 1 матч - він дебютував у товариській грі проти Болгарії (1:1) в листопаді поточного року.

Різник є вихованцем "Ворскли" і виступає за першу команду полтавців з 2016 року. Його контракт з клубом діє до 2024 року.

Автор: Артем Будрін