Руслан Нещерет стверджує, що гол збірної Іспанії був скасований справедливо.

У вівторок, 27 червня, відбувся поєдинок 3-го туру групового етапу молодіжного Євро-2023, в якому зустрічалися збірні Іспанії та України.

У першому таймі цієї гри за рахунку 0:0 трапився спірний момент. Арбітр зустрічі скасував гол іспанського півзахисника Рікельме, який забив після помилки Руслана Нещерета.

Голкіпер молодіжної збірної України прокоментував цей епізод, зазначивши, що суддя прийняв вірне рішення, оскільки іспанський футболіст в тому епізоді вдарив його по руці.

"Іспанець вдарив мене по руці, і я за інерцією навіть не зміг викинути той м'яч. Тому це був фол.

Після цього він підійшов до мене і сказав, що дійсно зачепив. У тому моменті він же не міг сказати: "Ні, я не чіпляв його". Трохи хитрий", - наводить слова Нещерета Суспільне Спорт.

Момент з незарахованим голом збірної Іспанії:

Додамо, що зустріч збірних Іспанії та України завершилася внічию - 2:2. "Синьо-жовті" двічі по ходу матчу вели в рахунку, але утримати перевагу не змогли.

Завдяки нічиїй молодіжна збірна Іспанії посіла перше місце в групі В, випередивши збірну України за різницею голів. Обидві команди набрали по 7 очок і вийшли в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023.

Суперник підопічних Руслана Ротаня в 1/4 фіналу Євро-2023 визначиться 28 червня, коли будуть зіграні матчі заключного туру в групі D. Ймовірно, "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Франції, яка після двох турів лідирує в групі D.

Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи проходить в Грузії і Румунії з 21 червня по 8 липня. Три найкращі команди турніру, крім Франції та Англії, отримають путівки на Олімпіаду-2024.

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