Голкіпер збірної Росії з футзалу Дмитро Путілов визнав, що його команда мала проблеми в поєдинку проти України (3:2).

На передостанній хвилині протистояння Путілов відбив пенальті, яке виконував капітан збірної України Петро Шотурма.

"Якщо чесно, ще не відійшов від матчу. Вітаю вболівальників з перемогою, ми відчували підтримку. Я сам "наварив" цей пенальті, віддав неточний пас. Добре, що так усе закінчилося. Гарна гра команди України, вони грали міцно. Нам треба було постійно тримати концентрацію, хлопці добре захищалися", - сказав Путілов для "Матч ТБ".