Голкіпер збірної Росії з футзалу Дмитро Путілов визнав, що його команда мала проблеми в поєдинку проти України (3:2).
На передостанній хвилині протистояння Путілов відбив пенальті, яке виконував капітан збірної України Петро Шотурма.
"Якщо чесно, ще не відійшов від матчу. Вітаю вболівальників з перемогою, ми відчували підтримку. Я сам "наварив" цей пенальті, віддав неточний пас. Добре, що так усе закінчилося. Гарна гра команди України, вони грали міцно. Нам треба було постійно тримати концентрацію, хлопці добре захищалися", - сказав Путілов для "Матч ТБ".
Відео огляд поєдинку
Україна - Росія: як грали на цьому турнірі
- Збірна України на груповому етапі посіла друге місце у квартеті А, здобувши одну перемогу при двох поразках. "Жовто-сині" дивом пробилися до плей-оф турніру, маючи кращу різницю забитих/пропущених, ніж у суперників. Положення команд: Португалія (9 очок), Україна (3 очки), Нідерланди (3 очки), Сербія (3 очки). Україна в 1/4 фіналу обіграла Казахстан з рахунком 5:3.
- Росія виграла свій квартет С, розгромивши Словаччину, Польщу та Хорватію. Різниця забитих/пропущених на груповому етапі у росіян дуже солідна - 16:2. В 1/4 фіналу Росія перемогла Грузію з рахунком 3:1.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймають Нідерланди з 19 січня по 6 лютого.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-оф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-оф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи захищає Португалія. Між іншим, вони також чинні чемпіони світу.