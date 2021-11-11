Денис Бойко повернувся до Динамо в 2018 році / фото ФК Динамо Київ
Голкіпер "Динамо" Денис Бойко зробив татуювання з емблемою київського клубу.
Цією новиною воротар поділився на своїй сторінці в Instagram.
Тату з буквою "Д" Бойко набив на нозі.
"Особливе татуювання для мене", - підписав знімок воротар.
"Д - Динамо, Д - Дніпро, Д - Ден", "Дуже красиве тату", "Прекрасно", - коментують вболівальники.
фото instagram.com/king_kong_71
Зазначимо, що Бойко є вихованцем "Динамо". Він прийшов до київського клубу в шестирічному віці.
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Денис Бойко: кар'єра
- По ходу кар'єри Бойко виступав за "Динамо", київський ЦСКА, "Оболонь", "Кривбас", "Дніпро", турецький "Бешикташ" та іспанську "Малагу", а в 2018 році повернувся в "Динамо".
- З "Динамо" Бойко один раз ставав чемпіоном України, двічі - володарем Кубка країни, два рази вигравав Суперкубок України. З "Дніпром" воротар доходив до фіналу Ліги Європи, а з "Бешикташем" став чемпіоном Туреччини.
- У складі збірної України Бойко провів сім матчів.