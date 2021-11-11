Воротар Динамо зробив татуювання з емблемою клубу (фото)

Денис Бойко є вихованцем "Динамо".

Голкіпер "Динамо" Денис Бойко зробив татуювання з емблемою київського клубу. Цією новиною воротар поділився на своїй сторінці в Instagram. Тату з буквою "Д" Бойко набив на нозі. "Особливе татуювання для мене", - підписав знімок воротар. "Д - Динамо, Д - Дніпро, Д - Ден", "Дуже красиве тату", "Прекрасно", - коментують вболівальники. Зазначимо, що Бойко є вихованцем "Динамо". Він прийшов до київського клубу в шестирічному віці. Читайте такожФутболісти збірної України стали кумами (фото) Денис Бойко: кар'єра По ходу кар'єри Бойко виступав за "Динамо", київський ЦСКА, "Оболонь", "Кривбас", "Дніпро", турецький "Бешикташ" та іспанську "Малагу", а в 2018 році повернувся в "Динамо".

З "Динамо" Бойко один раз ставав чемпіоном України, двічі - володарем Кубка країни, два рази вигравав Суперкубок України. З "Дніпром" воротар доходив до фіналу Ліги Європи, а з "Бешикташем" став чемпіоном Туреччини.

У складі збірної України Бойко провів сім матчів. Автор: Антон Дудар

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