Київський гранд спробує підписати гравця збірної Колумбії.

Чинний чемпіон України київське "Динамо" може посилити лінію атаки футболістом аргентинського "Бока Хуніорс".

Як повідомляє El Intransigente, український гранд проявляє предметний інтерес до Себастьяна Вільї. Відзначається, що "біло-сині" вже зробили пропозицію аргентинському гранду по 25-річному вінгеру.

"Бока Хуніорс" розглядає варіант продажу Вільї, оскільки планує виручені за його трансфер гроші використати на посилення складу в зимове трансферне вікно.

Читайте також70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів УкраїниСебастьян Вілья захищає кольори "Боки" з 2018 року. Колумбієць зіграв 98 матчів за аргентинський клуб, в яких відзначився 15 забитими голами і 14 результативними передачами. У складі національної збірної Колумбії Вілья зіграв чотири матчі.

"Бока Хуніорс" є одним з найбільш титулованих і відомих клубів планети. Цей аргентинський гранд дав світові таких відомих футболістів, як Габріель Батістута, Родріго Паласіо, Мартін Палермо, Хуан Роман Рікельме і кумира мільйонів Дієго Марадону.

Портал Трансфермаркт оцінює вартість Вільї в 5,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, в суботу, 6 листопада, в рамках української Прем'єр Ліги "Динамо" сенсаційно програло полтавській "Ворсклі".

Динамо: результати в сезоні

Після 14-ти турів в УПЛ "Динамо" з 35 балами в активі йде на першому місці в турнірній таблиці.

У Лізі чемпіонів "біло-сині" заробили одне очко за 4 тури і займають останнє місце у своїй групі. "Баварія" (12 очок) - перша, "Барселона" (6 очок) - друга, "Бенфіка" (4 очки) - третя.

Свій наступний матч "Динамо" Київ зіграє 19 листопада проти "Чорноморця" в рамках 15-го туру УПЛ.

Автор: Володимир Медяник