Чинний чемпіон України київське "Динамо" може посилити лінію атаки футболістом аргентинського "Бока Хуніорс".
Як повідомляє El Intransigente, український гранд проявляє предметний інтерес до Себастьяна Вільї. Відзначається, що "біло-сині" вже зробили пропозицію аргентинському гранду по 25-річному вінгеру.
"Бока Хуніорс" розглядає варіант продажу Вільї, оскільки планує виручені за його трансфер гроші використати на посилення складу в зимове трансферне вікно.
Читайте також70-річний футболіст потрапив до Книги рекордів УкраїниСебастьян Вілья захищає кольори "Боки" з 2018 року. Колумбієць зіграв 98 матчів за аргентинський клуб, в яких відзначився 15 забитими голами і 14 результативними передачами. У складі національної збірної Колумбії Вілья зіграв чотири матчі.
"Бока Хуніорс" є одним з найбільш титулованих і відомих клубів планети. Цей аргентинський гранд дав світові таких відомих футболістів, як Габріель Батістута, Родріго Паласіо, Мартін Палермо, Хуан Роман Рікельме і кумира мільйонів Дієго Марадону.
Портал Трансфермаркт оцінює вартість Вільї в 5,5 мільйонів євро.
Нагадаємо, в суботу, 6 листопада, в рамках української Прем'єр Ліги "Динамо" сенсаційно програло полтавській "Ворсклі".
Динамо: результати в сезоні
- Після 14-ти турів в УПЛ "Динамо" з 35 балами в активі йде на першому місці в турнірній таблиці.
- У Лізі чемпіонів "біло-сині" заробили одне очко за 4 тури і займають останнє місце у своїй групі. "Баварія" (12 очок) - перша, "Барселона" (6 очок) - друга, "Бенфіка" (4 очки) - третя.
- Свій наступний матч "Динамо" Київ зіграє 19 листопада проти "Чорноморця" в рамках 15-го туру УПЛ.