Кияни прийматимуть претендента на бронзові медалі.

Київське "Динамо" в рамках 14-го туру чемпіонату України зіграє проти полтавської "Ворскли". Команди зустрінуться на "Олімпійському" в Києві.

До Вашої уваги відеотрансляція матчу "Динамо" - "Ворскла".

Початок матчу - о 17.00.

Перед цією грою "Динамо" очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 35 очок. У "Ворскли" - 25 пунктів і четверта позиція.

У минулому сезоні "Динамо" двічі обіграло "Ворсклу" в чемпіонаті України. Всього команди в рамках всіх турнірів зустрічалися 56 разів. У киян - 42 перемоги, у полтавців - лише 4.

Кияни - фаворити в новій зустрічі команд. На перемогу "Динамо" в цьому матчі букмекери дають коефіцієнт 1,32, на нічию - 5,30, а на перемогу "Ворскли" - 9,40.

"Динамо" - "Ворскла"

Відеотрансляція матчу

Телеканал "2+2"

FootballHub

Нагадаємо, що в минулому турі "Динамо" в рамках УПЛ з рахунком 3:2 обіграло "Маріуполь". На тижні кияни також грали в Лізі чемпіонів, де поступилися "Барселоні" (0:1).

"Ворскла" в минулому турі чемпіонату України вдома поділила очки з "Чорноморцем" (0:0).

Автор: Антон Дудар