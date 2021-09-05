Збірна України зіграла з Францією внічию - 1:1.

Півзахисники збірної України Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко прокоментували нічию в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Франції.

Своїми враженнями Шапаренко і Ярмоленко поділилися в ефірі каналу "Футбол 1,2,3".

"Підтримка була божевільною. Грали для всієї країни. Шкода, що не вийшло виграти, але це футбол. Вони забили безглуздий гол. Такі ігри складаються з дрібниць. Нам потрібна була перемога, але нічия теж хороший результат. Шкода, що пропустили такий гол", - сказав Шапаренко.

Також він прокоментував свої сльози після дебютного голу за збірну України:

"Мріяв забити за свою країну. Ще й у такому матчі, проти збірної Франції. Не зміг стримати сліз. Мрія, яка збулася".

Ярмоленко зазначив, що на даному етапі збірна України може грати проти французів тільки другим номером:

"Ми розуміли перед грою, що французи будуть більше володіти м'ячем. Потрібно було оборонятися і чекати свій шанс. З такою командою, як Франція, марно намагатися грати першим номером. На цю мить ми можемо грати поки тільки так".

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"Ми всі розуміли, що гра з Казахстаном це не той результат, який нам потрібен. Звичайно ми отримали порцію критики. І вона була заслуженою. Розуміли, що якщо програємо французам, то шансів у нас ніяких не буде. У наступних іграх потрібно перемагати та брати по 3 очки, якщо ми хочемо поїхати на чемпіонат світу", - підсумував Ярмоленко.

Україна - Франція: підсумки матчу

Матч Україна -Франція завершився внічию - 1:1.

Збірна України вп'яте в 12 матчах зіграла внічию з Францією (при одній перемозі і шести поразках).

Збірна України в кваліфікації ЧС-2022 всі 5 поєдинків зіграла внічию. У "жовто-синіх" в активі 5 очок після п'яти матчів і третє місце в групі D. У Франції після аналогічної кількості ігор 9 залікових пунктів і перший рядок.

Наступний матч відбору Україна зіграє 9 жовтня на виїзді проти Фінляндії.

Автор: Антон Дудар