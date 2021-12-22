Румунський тренер знову заговорив про свої напружені стосунки з фанатами київського клубу.

Керманич "Динамо" Мірча Луческу, який став найкращим тренером року в Румунії, прокоментував свій конфлікт з ультрас "біло-синіх".

Цитує 76-річного фахівця Рlaysport.ro.

"Вони хочуть виглядати протагоністами. Я не звертаю на них увагу, навпаки - я завжди іронічно їм аплодував. Вони добилися того, що гравці більше не ходять вітати їх", - сказав Мірча.

"Замість того, щоб підтримувати команду, бути з нею, перемагати, у них одна мета - показати, що вони здатні щось змінити. Вони нічого не можуть змінити, вони - уболівальники, ніхто не звертає на них увагу. Меседжі банерів стали такими, що дедалі більше турбують, але мене це не хвилює", - додав Луческу.

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Мірча Луческу: конфлікт з вболівальниками "Динамо"