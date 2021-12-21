Керманич "Динамо" вперше за 7 років отримав дану нагороду.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу отримав престижну відзнаку у себе на батьківщині. 76-річний фахівець був визнаний найкращим тренером року в Румунії.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За підсумками голосування журналістів, тренерів, капітанів команд й президентів клубів елітного дивізіону чемпіонату Румунії саме Мірчу обрали найкращим наставником року.

Луческу визнано найкращим тренером Румунії вп'яте. Раніше цю нагороду він вигравав у 2004, 2010, 2012 та 2014 роках.

Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"