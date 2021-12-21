Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу отримав престижну відзнаку у себе на батьківщині. 76-річний фахівець був визнаний найкращим тренером року в Румунії.
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За підсумками голосування журналістів, тренерів, капітанів команд й президентів клубів елітного дивізіону чемпіонату Румунії саме Мірчу обрали найкращим наставником року.
Луческу визнано найкращим тренером Румунії вп'яте. Раніше цю нагороду він вигравав у 2004, 2010, 2012 та 2014 роках.
Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-оф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".
- В поточному сезоні "Динамо" посіло останнє місце у своїй групі ЛЧ, а також відстає на два очки від першого місця в турнірній таблиці УПЛ після 18 зіграних турів.