Юрій Гура розповів про підготовку "Олександрії" до наступного сезону.

Головний тренер "Олександрії" Юрій Гура розповів про підготовку команди до нового сезону української Прем'єр Ліги.

Український спеціаліст повідомив, що до нового сезону команда готуватиметься без легіонерів.

"У нас не буде легіонерів. Самі розумієте, що в країні – війна. Вони бояться сюди приїжджати.

Футболісти, які перебувають в Україні, гратимуть вдома. Ті, хто хотів пролонгувати контракт, ми їх продовжили. Ну і будемо дивитися на новачків", - сказав Гура в інтерв'ю "Футбол NEWS".

Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

"Олександрія" посіла 6-е місце в турній таблиці, заробивши за 18 зіграних матчів 26 очок.

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