Головний тренер "Олександрії" Юрій Гура розповів про підготовку команди до нового сезону української Прем'єр Ліги.
Український спеціаліст повідомив, що до нового сезону команда готуватиметься без легіонерів.
"У нас не буде легіонерів. Самі розумієте, що в країні – війна. Вони бояться сюди приїжджати.
Футболісти, які перебувають в Україні, гратимуть вдома. Ті, хто хотів пролонгувати контракт, ми їх продовжили. Ну і будемо дивитися на новачків", - сказав Гура в інтерв'ю "Футбол NEWS".
Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.
"Олександрія" посіла 6-е місце в турній таблиці, заробивши за 18 зіграних матчів 26 очок.
Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо
- Наприкінці травня відбулися збори клубів УПЛ, на яких було прийнято рішення проводити наступний сезон чемпіонату України, незважаючи на війну в країні.
- Міністерство молоді та спорту України дозволило проведення спортивних змагань в окремих регіонах.
- У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів).
- Участь у новому сезоні УПЛ не зможуть прийняти чернігівська "Десна" і "Маріуполь", однак за ними було закріплено місце в чемпіонаті.
- З Першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".
- Місце проведення матчів чемпіонату ще уточнюється. Деякі клуби готові грати тільки на території України.
- Всі матчі у воєнний час будуть проходити без присутності глядачів на трибунах.
- Орієнтовно новий сезон УПЛ стартує в кінці серпня.