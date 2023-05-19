Спортсмен зізнався, що це було його особисте рішення. Рідні досі в шоці.

Легенда київського "Динамо" Владислав Ващук став солдатом Національної гвардії України. Футболіст зізнався, що це було його особисте рішення, хоч не усі його зрозуміють.

Про це Ващук написав в Instagram. За його словами, рідні в шоці через його рішення. Втім, він на власні очі бачив "русский мир", тому вступив до бригади наступу "Буревій".

"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив "русский мир" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти – що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!" – написав Колишній футболіст.

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Гвардія наступу

У лютому цього року розпочався набір до лав "Гвардії наступу". Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що створені бригади отримали назви "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов", "Сталевий кордон" та "Лють". Передбачається, що вони братимуть участь у деокупації Донецька, Луганська та Криму.

Через велику кількість охочих вступити у "Гвардію наступу" набір до штурмових бригад продовжили.

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