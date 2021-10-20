Роберто Де Дзербі погодився з тим, що Тараса Степаненка потрібно було випускати з перших хвилин.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував відсутність півзахисника Тараса Степаненка в основі "гірників" на матч Ліги чемпіонів з "Реалом".

Де Дзербі визнав, що це була його помилка, відповідаючи на запитання YouTube-каналу "Бомбардир" про те, що в стартовому складі "Шахтаря", можливо, не вистачило Степаненка.

"Я згоден, але є одна різниця. Я приймаю рішення до старту матчу. Коментатор в студії говорить щось після гри. Але він правий", - сказав Де Дзербі.

Відзначимо, що Степаненко вийшов на заміну тільки на 79-й хвилині матчу.

Італійський фахівець у післяматчевому коментарі також звернув увагу на те, що перший гол "Реал" забив, коли був офсайд:

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"Після матчу я сказав хлопцям, що "Реал" був справжнім "Реалом". А коли "Реал" грає, як справжній "Реал", це складно. Грати проти них складно не тільки "Шахтарю", а й усім командам. Шкода, в першому таймі зіграли добре, але пропустили перший гол. Там був офсайд Бензема. Цей момент зробив матч ще складнішим. Хто знає, як було б далі. Може, вони б і забили, але перший гол забили з офсайду. Не будь Бензема в тій позиції - не було б гола".

"Шахтар" - "Реал": підсумки матчу

"Шахтар" програв "Реалу" з розгромним рахунком 0:5.

Положення команд у групі D після цього туру: "Шериф" - 6 очок, "Реал" - 6, "Інтер" - 4, "Шахтар" - 1.

"Гірники" не забили жодного гола в трьох матчах групового етапу.

У 4-му турі "Шахтар" третього листопада зіграє проти "Реала" в Мадриді.

Автор: Антон Дудар