Раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів завершився. За його підсумками визначилися останні учасники найпрестижнішого єврокубкового турніру.
Донецький "Шахтар" пробився до списку з 32-х команд, які зіграють на груповому етапі. Київське "Динамо" на правах чемпіона України автоматично отримало путівку до групового раунду.
Іспанія: "Атлетіко" (Мадрид), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Севілья", "Вільярреал"
Англія: "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Челсі"
Німеччина: "Баварія" (Мюнхен), "РБ Лейпциг", "Боруссія" (Дортмунд), "Вольфсбург"
Італія: "Інтер" (Мілан), "Мілан", "Аталанта", "Ювентус"
Франція: "Лілль", "Парі Сен-Жермен"
Португалія: "Спортинг" (Лісабон), "Порту", "Бенфіка"
Росія: "Зеніт" (Санкт-Петербург)
Бельгія: "Брюгге"
Україна: "Динамо" (Київ), "Шахтар" (Донецьк)
Нідерланди: "Аякс" (Амстердам)
Туреччина: "Бешикташ" (Стамбул)
Швеція: "Мальме"
Швейцарія: "Янг Бойз"
Молдова: "Шериф"
Австрія: "РБ Зальцбург"
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