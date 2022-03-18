Визначилися пари 1/4 фінала Ліги Європи УЄФА.

У п'ятницю, 18 березня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

Суперників отримали команди українських футболістів - "Аталанта" Руслана Малиновського та "Вест Хем" Андрія Ярмоленка.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи

РБ Лейпциг (Німеччина) - Аталанта (Італія)

Айнтрахт (Німеччина) - Барселона (Іспанія)

Вест Хем (Англія) - Ліон (Франція)

Брага (Португалія) - Рейнджерс (Шотландія)

Переможець першої пари зіграє в півфіналі з переможцем четвертої пари. Відповідно інший півфінал складатиметься з переможців третьої та другої пар.

Перші матчі 1/4 фіналу будуть зіграні 7 квітня, матчі-відповіді - 14 квітня. Півфінальні зустрічі заплановані на 28 квітня і 5 травня.

Фінал Ліги Європи пройде 18 травня в іспанській Севільї на арені "Рамон Санчес Пісхуан".

Нагадаємо, англійський "Вест Хем" в 1/4 фіналу пройшов за рахунок гола в овертаймі лідера збірної України Андрій Ярмоленко, а італійська "Аталанта" з хавбеком Русланом Малиновським в 1/8 фіналу здолала німецький "Байєр".

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