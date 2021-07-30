Три клуби планують продовжувати розвивати проект Суперліги.

Іспанські "Реал" і "Барселона", а також італійський "Ювентус" випустили нову спільну заяву щодо проекту Суперліги, який провалився навесні.

Заява була випущена після того, як Мадридський суд постановив, що УЄФА не може виключити "Реал", "Барселону" і "Ювентус" зі своїх турнірів і зробив вимогу скасувати всі дисциплінарні процеси щодо цих клубів, а також зняти штрафи з дев'яти інших клубів, які вже вийшли з Суперліги.

Клуби-засновники Суперліги підкреслили, що Мадридський суд відхилив апеляцію УЄФА і пригрозив організації штрафами, якщо рішення не буде виконано. Також повідомляється, що суд Євросоюзу розгляне справу і "вивчить монополію УЄФА в європейському футболі".

"Наш обов'язок - вирішувати серйозні проблеми, що стоять перед футболом. УЄФА назвав себе законодавцем і єдиним визнаним володарем прав на проведення європейських змагань. Ця монополістична і суперечлива позиція завдає шкоди футболу і його балансу", - йдеться в заяві.

"Реал", "Ювентус" і "Барселона" висловили думку, що фінансовий контроль в європейському футболі "неадекватний" і застосовувався неналежним чином, а також заявили, що клуби-учасники єврокубків повинні мати право керувати турнірами.

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"Ми раді, що відтепер ми більше не будемо піддаватися загрозам з боку УЄФА. Наша мета полягає в тому, щоб продовжувати розвивати проект Суперліги конструктивно і спільно, розраховуючи на внесок всіх зацікавлених сторін: уболівальників, гравців, тренерів, клубів, національних і міжнародних ліг і федерацій.

Ми усвідомлюємо, що деякі елементи нашої пропозиції можна переглянути та, звичайно, їх можна реалізувати на основі діалогу і консенсусу. Ми як і раніше впевнені в успіху проекту, який завжди буде відповідати законодавству Європейського Союзу", - також повідомляється в заяві.

Суперліга: провал проекту

19 квітня англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер" оголосили про створення Суперліги Європи. У той же час "Баварія", "Боруссія" Д і ПСЖ відмовилися від участі.

Планувалося розпочати турнір у серпні. У ньому повинні були брати участь 20 клубів. У форматі турніру передбачалися груповий етап і матчі навиліт. Кожен учасник Суперліги повинен був отримати 350 мільйонів євро.

Головою Суперліги був обраний президент "Реала" Флорентіно Перес.

УЄФА відразу пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги. Потім УЄФА заявив, що не дозволить футболістам з Суперліги грати за збірні, а Александер Чеферін підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".

Створення Суперліги викликало масові протести серед футбольних уболівальників - як в мережі, так і біля стадіонів. Також створення турніру засудили багато футболістів і футбольні клуби.

У підсумку до ранку 21 квітня всі англійські клуби оголосили про те, що виходять з Суперліги, а організатори заявили, що проект поставлений на паузу.

Згодом мадридський "Атлетіко", а також італійські "Інтер" і "Мілан" вирішили евакуюватися з Суперліги.

У той же час "Реал", "Барселона" і "Ювентус" зробили спільну заяву, підкресливши, що не відмовляються від своєї місії.

Автор: Антон Дудар