Деталі загибелі захисника не розголошуються.

У боях за Україну загинув Олександр Горенко – батько гравця "Металіста" Романа Горенка. Про це повідомила прес-служба харківського футбольного клубу.

"Захищаючи Україну, пішов із життя батько гравця "Металіста" Романа Горенка – Олександр. Футбольний клуб "Металіст" висловлює щирі співчуття футболісту та його родині. Вічна пам'ять Герою!" – йдеться у повідомленні.

Деталі загибелі захисника не розголошуються.

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Нагадаємо, в січні стало відомо про важку втрату в родині 18-річного гравця юнацької команди донецького "Шахтаря". На Бахмутському напрямку загинув батько Миколи Огаркова – Сергій. Захисникові родом з Добропілля Донецької області був 51 рік.

У серпні 2023 року на війні загинув Юрій Дятлюк – брат захисника "Динамо" та збірної України Олександра Тимчика. 34-річний захисник потрапив під артилерійський обстріл поблизу Мар'їнки Донецької області.

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