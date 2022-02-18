Беньямін Вербич прокоментував напружену ситуацію від імені всіх легіонерів "Динамо".

Гравці київського "Динамо" вивчають можливість покинути Україну з огляду на загрозу війни.

Вінгер "біло-синіх" Беньямін Вербич дав коментар для Sport Club.

"Відчуття, коли дивишся телевізор і читаєш новини, не з приємних. Я навіть не знаю, що думати. Це те, чого я не міг уявити навіть у найгіршому випадку. Однак тепер, за повідомленнями ЗМІ, війна, схоже, вже на носі. Я досі не можу уявити, що це відбудеться насправді", - сказав 28-річний словенець.

"Єдине, що ми можемо зробити, це сподіватися на дипломатичну угоду. Я зараз за кордоном, але моя сім'я у Києві. Більшість партнерів по команді розглядають можливість ненадовго покинути Україну у разі, якщо справді почнеться війна.

Насправді особливої паніки в клубі поки що немає, як і в країні. У мене таке відчуття, що в інтернеті значно більше паніки, ніж у реальному житті. Люди нетерплячі щодо ситуації, але поки що вона досить спокійна і, сподіваюся, такою і залишиться", - додав Вербич.

Нагадаємо, що напередодні Карлос де Пена заявив, що у випадку війни він "поїде та не повернеться".

"Динамо" наразі перебуває на зборах в Туреччині. 26 лютого "біло-сині" зіграють в рамках 19-го туру УПЛ проти "Інгульця".

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