Ліонель Мессі не звик до французького клімату.

Нападник мадридського "Атлетіко" і збірної Уругваю Луїс Суарес розповів, чому у Ліонеля Мессі є складнощі з адаптацією в ПСЖ.

За словами уругвайця, Мессі не може звикнути до досить холодного клімату у Франції, аргентинець сам йому зізнався в цьому.

"Ми спілкуємося щодня, але завжди намагаємося обходитися без розмов про очікування, адже ми футболісти і знаємо, як потрібно діяти в такі моменти. Ми говоримо про ігри, про сім'ї.

Мессі сказав мені, що дуже страждає, граючи в такому холоді і під снігом. До того, що там холодно, потрібно звикнути. Це точно", - наводить слова Суареса видання Onze.

Читайте такожОголошено ім'я володаря "Золотого м яча-2021" (фото, відео)Нагадаємо, Мессі перебрався в ПСЖ влітку цього року на правах вільного агента. У складі парижан аргентинський нападник зіграв 8 матчів в рамках чемпіонату Франції, в яких забив тільки один гол і тричі асистував партнерам по команді.

Ліонель Мессі: сьомий "Золотий м'яч"

Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.

Мессі - рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.

Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.

У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.

Автор: Володимир Медяник