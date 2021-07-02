Нападник збірної України може залишитися без футболу на півроку.

Нападник збірної України Артем Бєсєдін прокоментував важку травму, яку отримав у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції.

"Мені дуже шкода, що не зможу бути з командою на полі, але буду підтримувати всім серцем. Упевнений, всі гравці віддадуть на поле все, щоб домогтися потрібного результату з Англією. Також хочу подякувати вболівальникам та партнерам по команді за підтримку після травми. Так, було прикро, але підтримка допомагає все це пережити", - сказав Бєсєдін сайту Tribuna.com.

Нападник підтвердив, що захисник збірної Швеції Маркус Даніельссон після матчу вибачився перед ним. Бєсєдін підкреслив, що прийняв його вибачення.

"Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені", - сказав футболіст.

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"Я залечу травму, повернуся сильнішим і постараюся в майбутньому допомогти "Динамо" і збірній", - додав форвард.

Травма Артема Бєсєдіна: подробиці

На 99-й хвилині матчу Швеція - Україна на Євро-2020 наші футболісти отримали чисельну перевагу - центральний захисник Маркус Даніельссон прямою ногою врізався в коліно Артема Бєсєдіна. Арбітр подивився відеоповтор і справедливо показав червону картку. А Бєсєдін, який вийшов на заміну на овертайм, покинув поле за допомогою лікарів.

30 червня чартер з Бєсєдіним на борту приземлився в столиці України. Нападник більше не допоможе "жовто-синім" на турнірі.

Стало відомо, що форвард "Динамо" може пропустити до півроку.

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Автор: Антон Дудар