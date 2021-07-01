Стало відомо, що Маркус Даніельссон вибачився перед Артемом Бєсєдіним в роздягальні.

Захисник збірної Швеції Маркус Даніельссон розповів про те, що вибачився перед форвардом збірної України Артемом Бєсєдіним, якому завдав страшну травму.

Про це повідомляє aftonbladet.se.

Відзначається, що Даніельссон приходив в роздягальню збірної України після матчу і поспілкувався з Бєсєдіним.

"У мене не було наміру заподіяти шкоду. Я сказав йому це, і сподіваюся, він швидко відновиться. Він не говорить англійською, і капітан збірної України перекладав - все виглядало так, ніби він (Бесєдін - Прим.) прийняв мої вибачення", - сказав Даніельссон.

Він також визнав, що порушення тягнуло на червону картку:

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"Я бачив повтор епізоду на фото, і це виглядає зовсім не добре. Його коліно зігнулося у зворотний бік. Судді використали VAR та прийшли до висновку, що там була червона картка - ймовірно, так і є, навіть якщо в той момент це здавалося трохи несправедливим".

Травма Артема Бєсєдіна: подробиці

На 99-й хвилині матчу Швеція - Україна на Євро-2020 наші футболісти отримали чисельну перевагу - центральний захисник Маркус Даніельссон прямою ногою врізався в коліно Артема Бєсєдіна. Арбітр подивився відеоповтор і справедливо показав червону картку. А Бєсєдін, який вийшов на заміну на овертайм, покинув поле за допомогою лікарів.

30 червня чартер з Бєсєдіним на борту приземлився в столиці України. Нападник більше не допоможе "жовто-синім" на турнірі, але прилетить до Риму, щоб підтримати команду.

Стало відомо, що форвард "Динамо" може пропустити до півроку.

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Автор: Антон Дудар