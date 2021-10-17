Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан хоче, щоб у 2021 році "Золотий м'яч" виграв нападник збірної Франції Карім Бензема.

Слова Зідана наводить Footmercato.

"Бензема заслужив "Золотий м'яч" цього року. Це неймовірний гравець, тренувати його було величезною честю. Він уміє робити на полі все. Карім краще за інших, і я сподіваюся, що його нагородять "Золотим м'ячем". Зараз він вище неба. Я б віддав "Золотий м'яч" йому", - заявив Зідан.