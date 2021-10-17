Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан хоче, щоб у 2021 році "Золотий м'яч" виграв нападник збірної Франції Карім Бензема.
Слова Зідана наводить Footmercato.
"Бензема заслужив "Золотий м'яч" цього року. Це неймовірний гравець, тренувати його було величезною честю. Він уміє робити на полі все. Карім краще за інших, і я сподіваюся, що його нагородять "Золотим м'ячем". Зараз він вище неба. Я б віддав "Золотий м'яч" йому", - заявив Зідан.
Нагадаємо, що нещодавно Бензема разом зі збірною Франції виграв Лігу націй УЄФА. Також 33-річний капітан "Реала" встановив рекорд 21 століття.
Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в театрі Шатле в Парижі.
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Карім Бензема: кар'єра і досягнення в "Реалі"
- Бензема перейшов до "Реалу" у 2009 році з "Ліона".
- Форвард провів за "вершкових" 569 матчів у всіх турнірах, забивши 289 голів.
- З "Реалом" Бензема три рази виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази - Лігу чемпіонів, а також завоював 12 інших трофеїв.