Йожеф Сабо не залишив без уваги слова Луческу про Супрягу.

Колишній тренер збірної України і "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував заяву Мірчі Луческу про те, що форварду київського клубу Владиславу Супрязі варто подумати про свою роль в команді.

Нагадаємо, в поєдинку 11-го туру української Прем'єр ліги проти ФК "Львів" (4:1) Мірча Луческу в кінці першого тайму зняв з гри Супрягу і випустив на поле Гармаша.

"Не знаю, чи поставить скоро хрест на Супрязі Мірча Луческу, але нападник нічого не показує, хоча отримує шанс від тренера. Всі звели його до небес, а він нульовий. Мало того, що не забивний, так ще з чотирьох метрів не зміг відправити м'яч у ворота суперника. Потім сфолив. Ти ж молодий хлопець, тренуєшся. Міг скластися і забити гол. Але не виходить у нього.

Думаю, найближчим часом Луческу більше не буде розраховувати на нього. Адже той же Гармаш виходить на його позиції і забиває, хоча я пам'ятаю його як гравця від штрафного майданчика до штрафного майданчика. Він був класним півзахисником, з відбором, з хорошою грою і на захист, і на атаку. У нього всі якості були, але він підірвав собі кар'єру нефутбольними справами, може в казино грав, машину йому стріляли. А так би міг вже грати в солідному європейському клубі.

Читайте такожБарселона-Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонівЗараз, звичайно, він повернувся в "Динамо". Він не класичний нападник, а трудяга, грає з глибини. У підсумку користується довірою і грає.

Поки інших нападників немає. Молодих беруть, але вони не грають. Тому поки що Луческу робить ставку на Гармаша", - сказав Сабо в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

У поточному сезоні Владислав Супряга зіграв за "Динамо" п'ять матчів у всіх турнірах, результативними діями не відрізнявся. Всього в футболці "біло-синіх" на рахунку 21-річного форварда 46 матчів, в яких він забив три голи і зробив шість гольових передач.

Кар'єра Владислава Супряги:

Супряга є вихованцем футбольної академії "Дніпра". 15 Липня 2017 року він дебютував у складі "Дніпро-1" у кубковому поєдинку проти "Буковини".

У 2018 році молодий форвард підписав п'ятирічний контракт з київським "Динамо". Дебютував у чемпіонаті України 25 серпня 2018 року у виїзному матчі проти одеського "Чорноморця" (1:1).

Влітку 2019 року був відправлений грати в "Дніпро-1" на правах оренди. Сезон 20/21 розпочав у складі "Динамо". Перший свій гол забив у першому ж поєдинку на 56-й хвилині проти донецького "Олімпіка".

Владислав Супряга є переможцем молодіжного чемпіонату світу (2019), чемпіоном України (20/21), володарем Кубка (20/21) і Суперкубка України (2020).

Автор: Владимир Медяник