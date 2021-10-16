Кияни пропустили першими, але потім не залишили супернику шансів.

Київське "Динамо" в 11-му турі чемпіонату України в гостях грало зі "Львовом".

На 36-й хвилині у ворота "Динамо" після перегляду відеоповтору був призначений пенальті, який реалізував Фране Чірьяк.

Але ще до перерви кияни не тільки відігралися, а й вийшли вперед. Віталій Буяльський слідом забив з пасу Віталія Миколенка, а Віктор Циганков відзначився ударом в "дев'ятку".

Після перерви Денис Гармаш, який ще в першому таймі замінив Владислава Супрягу, збільшив перевагу киян, а потім ще й оформив дубль ударом з дальньої дистанції.

"Динамо" набрало 29 очок і зберігає 3 очка переваги над "Шахтарем". "Львів" (6 очок) йде 13-м.

"Львів" - "Динамо" - 1:4

Голи: Чир'як (з пенальті), 15 - Буяльський, 37, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 83.

"Львів": Костик, Якимець, Зозуля, Лека, Брікнер, Грисьо (Ременяк, 61), Довгий, Чир'як (Сорокін, 80), Політило (Шина, 46, Крушинський, 75), Ернест, Нич (Альваро, 46)

"Динамо": Бущан, Тимчик, Кендзьора, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваєв, 46), Циганков (Вербич, 75), Шепелєв, Андрієвський, Буяльський, Де Пена (Вітіньо, 46), Супряга (Гармаш, 41)

Попередження: Брікнер

Відеоогляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

Автор: Антон Дудар