Київське "Динамо" в 11-му турі чемпіонату України в гостях грало зі "Львовом".
На 36-й хвилині у ворота "Динамо" після перегляду відеоповтору був призначений пенальті, який реалізував Фране Чірьяк.
Але ще до перерви кияни не тільки відігралися, а й вийшли вперед. Віталій Буяльський слідом забив з пасу Віталія Миколенка, а Віктор Циганков відзначився ударом в "дев'ятку".
Після перерви Денис Гармаш, який ще в першому таймі замінив Владислава Супрягу, збільшив перевагу киян, а потім ще й оформив дубль ударом з дальньої дистанції.
"Динамо" набрало 29 очок і зберігає 3 очка переваги над "Шахтарем". "Львів" (6 очок) йде 13-м.
"Львів" - "Динамо" - 1:4
Голи: Чир'як (з пенальті), 15 - Буяльський, 37, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 83.
"Львів": Костик, Якимець, Зозуля, Лека, Брікнер, Грисьо (Ременяк, 61), Довгий, Чир'як (Сорокін, 80), Політило (Шина, 46, Крушинський, 75), Ернест, Нич (Альваро, 46)
"Динамо": Бущан, Тимчик, Кендзьора, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваєв, 46), Циганков (Вербич, 75), Шепелєв, Андрієвський, Буяльський, Де Пена (Вітіньо, 46), Супряга (Гармаш, 41)
Попередження: Брікнер
Відеоогляд матчу
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