Йожеф Сабо підкреслив, що Андрій Шевченко ще прогресуватиме.

Колишній головний тренер київського "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо висловив думку, що Андрій Шевченко повинен продовжити роботу з головною командою країни.

Сабо цитує сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Шевченко ні в якому разі не можна йти. Думаю, у нього є пропозиції з клубних команд, він себе показав як тренер - що він розумниця і дуже талановитий. Тактично він ще набере досвіду, я вважаю, що він буде хорошим тренером", - сказав Сабо.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, але вилетіла після розгромної поразки від Англії (0:4).

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Нинішній контракт Шевченка зі збірною України закінчується в кінці 2022 року.

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі з Ліги В у Лігу А. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти прописку лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

На Євро-2020 збірна України посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, потім у додатковий час пройшла в плей-офф Швецію (2:1), а у чвертьфіналі поступилася Англії (0:4). Вихід в 1/4 фіналу став для "жовто-синіх" найкращим результатом на ЧЄ.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер раніше заявляв, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.

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Автор: Антон Дудар