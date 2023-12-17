"Ліверпуль" втратив лідерство в чемпіонаті Англії.

У неділю, 17 грудня, відбувся центральний поєдинок 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ліверпуль" приймав "Манчестер Юнайтед".

Гра проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася внічию.

Команди не зуміли відкрити рахунок у цьому матчі. Хоч підопічні Юргена Клоппа виграли у "Манчестер Юнайтед" за всіма показниками, оборона манкуніанців вистояла і зберегла нічию.

У компенсований до другого тайму час "червоні дияволи" залишилися в меншості - червону картку отримав португальський захисник Діогу Далот.

"Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 0:0

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цімікас, Собослаї (Гомес, 61), Ендо, Гравенберх (Гакпо, 61), Салах, Нуньєс (Елліотт, 78), Діас (Джонс, 78)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Еванс, Варан, Шоу, Мейну (Міжбрі, 82), Амрабат, Антоні (Пелістрі, 82), Мактоміней, Гарначо (Рашфорд, 71), Хейлунд

Попередження: Нуньєс (21), Ендо (45+2) - Мейну (27), Амрабат (35), Шоу (88), Рашфорд (90+2), Далот (90+4)

Вилучення: Далот (90+4)

Огляд матчу:

"Манчестер Юнайтед" набрав 28 очок і займає сьоме місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Ліверпуль" з 38 балами займає друге місце.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Вест Хема", а "Ліверпуль" зустрінеться з лондонським "Арсеналом".

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