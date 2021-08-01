Форвард збірної України продовжить кар'єру в Португалії.

Стали відомі деталі трансферу українського нападника Романа Яремчука з бельгійського "Гента" в португальську "Бенфіку".

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, трансфер Яремчука в португальський клуб став можливий багато в чому завдяки головному тренеру збірної України Андрію Шевченку, а точніше - його дружнім відносинам з керівником "Бенфіки" Руї Коштою (вони разом грали в "Мілані").

Джерело також зазначає, що "Динамо", вихованцем якого є Яремчук, непогано заробило на трансфері форварда. Кияни отримають 20% від 17,5 мільйонів євро, які "Бенфіка" заплатила "Генту" (3,5 мільйона).

Умова про відсотки з подальшого продажу гравця була прописана при переході Яремчука з українського клубу в бельгійський.

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Португальське видання Record повідомляє, що "Бенфіка" прописала солідні відступні в контракті Яремчука. Охочим підписати українця доведеться викласти 100 мільйонів євро.

Роман Яремчук: кар'єра та досягнення

Яремчук дебютував за київське "Динамо" навесні 2016 року, але в тому ж році відправився в оренду в "Олександрію".

Влітку 2017 року форвард перейшов до бельгійського "Гента". У складі бельгійського клубу українець забив 61 гол і зробив 18 результативних передач у 152 матчах.

Разом з "Гентом" він ставав срібним призером чемпіонату Бельгії у 2020 році. У сезоні 2020-2021 Яремчук став найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії.

За збірну України форвард провів 27 матчів, забивши 10 голів. У тому числі на його рахунку 2 голи на Євро-2020.

Автор: Антон Дудар