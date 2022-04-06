Ігор Циганик поділився думкою про Ярослава Ракицького.

Український журналіст і експерт Ігор Циганик поділився думкою про можливе повернення в розташування збірної України Ярослава Ракицького, який розірвав контракт з пітерським "Зенітом" після військового вторгнення РФ в Україну.

На думку футбольного журналіста, Ракицький своїми діями і заявами після початку війни показав, що повністю відданий Україні.

"Ракицький в збірну України? Я вважаю, що заслужив. У нього чітка позиція і історія. Він не тягнув і не очікував, чим все закінчиться, а в перший же день розірвав контракт із "Зенітом" і висловився про війну.

Більшість стала висловлюватися після п'яти днів, а він не побоявся відразу все сказати. Так само, як і Воронін. Якщо Ракицький підходить за ігровими якостями Петракову, то, звичайно, він повинен бути в збірній", - наводить слова Циганика Fanday.

Додамо, що Ярослав Ракицький після відходу з російського "Зеніту" підтримує форму з харківським "Металістом" в Туреччині. Він навіть взяв участь у товариському матчі харків'ян проти турецького "Істамбула".

Ярослав Ракицький: перехід в "Зеніт" і завершення кар'єри в збірній

Ярослав Ракицький перейшов до російського клубу в січні 2019 року з "Шахтаря".

Після цього він перестав отримувати виклики до збірної України від Андрія Шевченка.

У листопаді 2019 року Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Пізніше футболіст заявив, що він "зайвий" у збірній.

Всього в "синьо-жовтій" футболці Ракицький зіграв 54 матчі і забив 4 голи.

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