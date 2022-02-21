Телеведучий вірить у звитяги "Ювентуса" та "Манчестер Юнайтед".

Український спортивний журналіст та коментатор Ігор Циганик висловився про пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, зокрема про протистояння "Атлетіко" (Мадрид) - "Манчестер Юнайтед" та "Вільярреал" - "Ювентус".

Циганик у коментарі для УНІАН проаналізував шанси на успіх цих команд. Фахівець очікує від "Атлетіко" гри другим номером проти "червоних дияволів".

"Дуже цікаве протистояння, тому що грають дві команди, в яких різні стилі. "Атлетіко" буде намагатися, так само як протягом всієї кар'єри Дієго Сімеоне, шукати свій варіант в контратаці, команда буде вичікувати свій момент. З приходом Ральфа Рангніка "МЮ" став дисциплінованішим, більш зосередженим безпосередньо на результат", - вважає Циганик.

На думку журналіста, "МЮ" Рангніка "не такий безшабашний як в часи Сульшера". Ігор у фаворити записав манкуніанців.

"Я думаю, що обидві команди будуть намагатися перетерпіти одна іншу в першому протистоянні для того, щоб отримати певний гандикап на матч-відповідь. Я більше схиляюся до того, щоб у цій парі віддати перевагу "Манчестер Юнайтед", - додав Циганик.

Також журналіст дав прогноз на поєдинок "Вільярреал" - "Ювентус".

"Теж дуже цікаве протистояння. Є ніби один фаворит, інший - аутсайдер. Безперечно фаворитом вважається "Ювентус". "Вільярреал" буде перебувати тут в стадії андердога. Цікавий матч може вийти. Я думаю, що "Вільярреал" буде дуже обережним. Унаї Емері вміє будувати гру проти топ-команд.

"Ювентус" буде розхитувати оборону, буде шукати свій варіант, але досвід "Ювентуса", досвід Массіміліано Аллегрі - все-таки в цьому протистоянні цей фактор має бути вирішальним. Ставлю на "Ювентус" загалом, а в цьому поєдинку я думаю, що "Ювентус" повинен мінімально перемогти", - сказав Циганик.

Зазначимо, що "Юве" зіграє проти чинного переможця Ліги Європи 22 лютого о 22:00. "МЮ" та "Атлетіко" проведуть матч 23 лютого о 22:00. Перші поєдинки пройдуть на полях іспанських клубів.

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