Колишній тренер "Динамо" підбив підсумок матчу київського клубу в останньому турі Ліги чемпіонів.

У середу, 8 грудня, свій заключний поєдинок у поточному єврокубковому сезоні зіграло "Динамо". У 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів кияни в Лісабоні програли "Бенфіці".

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився своєю думкою про гру українського колективу в грі з лісабонськими "орлами". Експерт висловив своє розчарування підсумковим результатом і вказав на головні помилки, які допустили футболісти "Динамо" в грі з португальцями.

"Шкода, що програли такий матч. Гра "Динамо" у другому таймі мені сподобалася. Однак, позначився той факт, що на виїзді грали з таким непростим, а головне - дуже мотивованим суперником, як "Бенфіка". У перші 30 хвилин киянам було дуже важко - тиск йшов з усіх боків. І грубості вистачало, гри нога в ногу. Цей стартовий бій не можна було програвати, але "Динамо" двічі пропустило, і виправити все це виявилося надскладним завданням.

Перший гол пропустили після того, як програли ближню штангу... Мені здалося, що це награна комбінація "Бенфіки" - з флангу, і Яремчук забивав на автоматі. Звичайно, це провал оборони "Динамо". А другий гол - справжній подарунок для господарів поля. Вербича звинувачувати не варто, адже м'яч від нього відскочив випадково.

Читайте такожПекельні розбірки в Лісабоні: фанати Динамо і Бенфіки влаштували масову бійку перед матчем ЛЧ (відео)У киян мало ударів по воротах. З "Баварією" теж непогано зіграли, але теж мало били. Доходять до штрафного суперника і... роблять пас назад. А треба ризикувати - бити з різних дистанцій. У розвитку все може трапитися - і рикошет, і вдалий відскік, після якого можна добити.

Я не розумію нинішнього футболу у виконанні "Динамо". Думаю, тренер дає таку установку, коли на чільне місце ставиться контроль м'яча. Але для вболівальників все це болісно... Як можна через контроль м'яча пробити оборону "Бенфіки", яка вся відійшла назад? Навіть Яремчук оборонявся... Якщо говорити по персоналіях, дуже слабо Циганков зіграв. Чому говорю про нього? Тому що від нього багато чого очікували. Гармаш теж провів не найкращу свою гру. Більш того, надмірно нервував і грав відверто грубо. Тільки дивом його не видалили", - сказав Сабо в коментарі FootBoom.

Також Йожеф Сабо розповів, на які аспекти киянам варто звернути увагу, щоб домагатися кращого результату.

"Що киянам потрібно виправити? Реалізація. Ця ж проблема і у "Шахтаря" - мало ударів, мало голів. Думаю, навіть повернення в стрій Бесєдіна не вирішить цю проблему, тому що один футболіст погоди не зробить. Потрібно щоб фланги працювали. А що зараз виходить? У матчі проти "Бенфіки" Миколенко не давали розбігтися і подати, а Циганков просто не міг цього зробити... А потрібно так: не можеш, значить, повинен хоча б лізти напролом, битися, не поступатися в єдиноборствах. Загалом, підсумок закономірний, і роботи непочатий край", - резюмував Сабо.

"Динамо" не змогло здобути першу перемогу на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0).

Роман Яремчук забив свій перший гол у кар'єрі на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Динамо" в цій ЛЧ лише один раз змогло забити гол - це зробив Денис Гармаш у ворота "Баварії".

"Бенфіка" вийшла в плей-офф ЛЧ, а "Барселона" програла "Баварії" в паралельному поєдинку (3:0) і опустилася в Лігу Європи.

Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

Автор: Володимир Медяник