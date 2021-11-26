Йожеф Сабо висловився про результати виступів українських команд на євроарені.

Колишній тренер київського "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо висловився про виступи українських клубів у єврокубках.

В інтерв'ю Tribuna.com український фахівець заявив, що його розчарували результати всіх представників України в цьому сезоні єврокубків.

Про "Динамо":

"Київське "Динамо" мені сподобалося в другому таймі, друга половина була за динамівцями, вони молодці, притиснули "Баварію". Але справа в тому, що в другому таймі у "Баварії" вийшли гравці, які не можуть грати за цей клуб. Нагельсманн взяв їх, тому що у німецького клубу багато хворих гравців. Він їх взяв, а у них брак під час передач, не можуть віддати передачу, не займають позиції. Але "Динамо" - молодці, могли навіть виграти".

Про "Шахтар":

"Мені не подобається, як грає "Шахтар". Де Дзербі йде своїм курсом. "Інтер" у відборі - молодці, як вони грають 1 в 1, як пресингують. Приємно дивитися. А "Шахтар" не може так. "Гірники" нічого не зробили, погано виглядали".

Про "Зорю":

"Скрипнику треба залишати "Зорю", тому що у цієї команди абсолютно немає ігрової дисципліни. Так у футбол не грають. "Рома" в першому таймі могла забити 10 голів. Що робить Скрипник? Я не знаю, яка у нього тактика, але гравці "Роми" були вільними, робили, що хотіли. Захисники Скрипника-прохідний двір. Йому треба залишати команду, так у футбол не грають, як він грає".

Читайте такожЕкс-тренер Динамо пояснивши, чому треба збірні України та Росії розводити при жеребкуванніТакож Сабо висловив свою думку про те, чому українські клуби так погано виступили в нинішньому єврокубоковому сезоні. На думку екс - тренера "Динамо" - головна проблема в тому, що впав рівень українського чемпіонату.

"Це у нас футбол такий, знизився його рівень. Коли "Шахтар" і "Динамо" були сильнішими, вони грали на європейській арені з усіма командами, а зараз не можуть. У "Динамо" молоді гравці. Так, вони купили футболістів, але не всі вони грають, а сидять на лавці запасних. Не знаю, навіщо вони їх купили. А бразильці "Шахтаря" грають у свій футбол. Всі критикують Де Дзербі, а я це робив ще 2 місяці тому, коли він не реагував на те, щоб грав Степаненко. Бразильці не відбирають м'яч, вони не вміють це робити, адже звикли грати з м'ячем", - сказав Сабо.

Нагадаємо, що всі три українські клуби достроково вилетіли з єврокубків і вперше за 14 років Україна не буде представлена в плей-офф європейських турнірів.

Українські клуби на груповому етапі єврокубків 2021-2022

Після п'яти турів "Динамо" в Лізі чемпіонів займає останнє місце в групі з "Баварією", "Барселоною" і "Бенфікою". Кияни змогли не програти тільки "Бенфіці" (0:0 у першому колі).

"Шахтар" залишиться останнім у квартеті з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом". "Шахтар" єдиний бал набрав у матчі першого кола проти "Інтера" (0:0).

"Зоря" в п'яти турах Ліги конференцій змогла набрати 6 очок, двічі обігравши ЦСКА (Софія) і залишиться на третьому місці в групі, де також виступають "Рома" і "Буде-Глімт".

Автор: Володимир Медяник