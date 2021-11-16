Збірній України належить зіграти найважливіший матч відбору з боснійцями на виїзді.

У вівторок, 16 листопада, національна збірна України зіграє вирішальний матч відбору на чемпіонат світу проти Боснії і Герцеговини.

Досвідчений український тренер В'ячеслав Грозний розповів про сильні сторони лідерів збірної України, які можуть принести результат команді Петракова в цьому протистоянні.

На думку відомого фахівця, футболісти "Аталанти" і "Манчестер Сіті" Руслан Малиновський і Олександр Зінченко посилять позиції збірної України при стандартах. Крім того, хавбек італійського клубу загострить гру в нападі своїми шикарними прихованими передачами.

"Сьогодні у збірної України є Малиновський, а Руслан – це стандарти, є Зінченко, значить ми будемо добре контролювати м'яч. Є Яремчук, який з напівмоменту в збірній пробує вичавлювати гол. Є Ярмоленко - лідер команди останнім часом. Та кого не назвіть, будь-якого футболіста, вони хочуть грати на чемпіонаті світу. У мене чомусь є впевненість у цій перемозі над боснійцями", - сказав Грозний в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Читайте такожБоснія і Герцеговина - Україна: де дивитися матч кваліфікації ЧС-2022В'ячеслав Грозний відзначив ще вміння Руслана Малиновського віддати якісний останній пас.

"Дивіться, коли такі гравці, як Малиновський, Зінченко, Шапаренко з м'ячем, то від однієї їх передачі може залежати результат гри. Можна багато відбирати, багато бігати, а це гравці, які однією передачею вирішують все. Як художник зробив один мазок, і картина вже зовсім інша. Малиновський такий прихований пас може віддати, який суперник не очікує.

Опоненти бояться Зінченка і Малиновського, тому що знають, що один грає в "МанСіті", а другий – один з лідерів "Аталанти". Гравці серйозного рівня", - вважає Грозний.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Автор: Володимир Медяник