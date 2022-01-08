Італійська "Сампдорія" повернулася до ідеї підписання українця Владислава Супряги і зробила пропозицію київському "Динамо" з приводу нападника.
Як повідомляє видання SampNews24, "моряки" за оренду 21-річного українця до літа 2022 року готові викласти 1 млн євро.
Крім того, італійський клуб хоче зафіксувати суму трансферу після завершення оренди футболіста.
Якщо "Динамо" погодиться на продаж Супряги, то гарантовано отримає вісім мільйонів євро, а 21-річний форвард – шанс перезапустити футбольну кар'єру в італійському чемпіонаті.
Читайте такожСправи все гірше: Дженоа знову втратив очки в Серії А під керівництвом Шевченка (відео)Зараз талановитий форвард упустив можливість закріпитися в команді Луческу і відчуває дефіцит ігрової практики. Тренер неодноразово давав Супрязі шанс реабілітуватися за провальні епізоди, але з кожним разом ставало все гірше, а можливостей увійти навіть в заявку киян – все менше.
У цьому сезоні на рахунку гравця молодіжної збірної України лише шість ігор за "Динамо" і жодної результативної дії.
Портал Transfermarkt у своєму грудневому оновленні цінників знизив вартість футболіста з шести до чотирьох мільйонів євро.
Нагадаємо, що минулого літа італійський "Дженоа" готовий був придбати Супрягу за 9 млн євро.
Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати
- Влітку 2020 року Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він спершу навіть став основним форвардом, але пізніше програв конкуренцію партнерам.
- Раніше футболістом цікавилася Італійська "Болонья". Спортивний директор клубу 3 жовтня 2020 року повідомив, що італійці згорнули переговори щодо Супряги.
- 8 жовтня 2020 року Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.