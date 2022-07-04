Олег Ящук служить у ЗСУ та перестав виходити на зв'язок 29 червня.

Відомий футбольний журналіст-телеведучий Олег Ящук, який служить у ЗСУ та перестав виходити на зв'язок, знайшовся. Він зник біля Лисичанська 29 червня. Учора, 3 липня, сестра журналіста розповіла, що він живий та здоровий.

Про це повідомляє видання "Футбол UA".

Олег Ящук вже кілька років працює журналістом програми "Футбольний формат", яка виходить на телеканалі "Еспресо". Після початку повномасштабної агресії РФ пішов у Збройні сили України. Нещодавно стало відомо, що він зник десь поблизу Лисичанська.

3 липня сестра Ящука повідомила, що його знайшли. Журналіст живий та здоровий, з ним усе гаразд.

Як вже повідомляв УНІАН, Ящук знаходиться на фронті в лавах Збройних сил у складі 3-ї роти 10-ї бригади мотопіхотного бойового батальйону, що воював поблизу Сіверська та Лисичанська.

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