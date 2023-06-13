В результаті удару по багатоповерхівці Кривого Рогу поранення отримали понад 20 жителів.

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля прокоментував черговий звірячий злочин російських окупантів.

У ніч на вівторок, 13 червня, в результаті російського удару по п'ятиповерхівці Кривого Рогу поранення отримали понад 20 жителів. Число загиблих становить вже 10 осіб.

"У мене немає слів. Емоції йдуть через край. Лише вчора ця плішива гнида Пу, виступаючи перед своїми прихвостнями, розповідав, що ми б'ємо в Бєлгороді по житлових будинках, при цьому попиваючи шампанське з келиха.

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І кидав фрази: "Немає жодної військової логіки в обстрілах житлових будинків". І це казала людина, яка керує довбо**бами, які можуть тільки по житлових будинках і спрямовувати ракети... Сьогодні - черговий доказ їхньої мерзотності.

Нічна ракетна атака. Люди сплять. Ракета прилітає в будинок... П*дараси. Кривий Ріг, ми з тобою", - написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 13 червня, під час нічної атаки по Україні ворог, попередньо, застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 були знищені протиповітряною обороною.

Найбільше постраждав Кривий Ріг, де сталося 5 поразок по цивільних об'єктах. Серед них багатоквартирний будинок.

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