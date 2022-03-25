Сергій Кандауров зізнався, що покинув Україну на шостий день війни.

Колишній півзахисник збірної України та лісабонської "Бенфіки" Сергій Кандауров, незважаючи на воєнний стан і заборону чоловікам від 18 до 60 років залишати країну, зміг бігти разом зі своєю сім'єю до Португалії.

В інтерв'ю виданню A Bola, 49-річний екс-футболіст зізнався, що він зміг перетнути кордон лише з третьої спроби, використавши португальський паспорт на кордоні з Угорщиною. Паспорт громадянина Португалії Кандауров отримав виступаючи свого часу за "Бенфіку".

"23 лютого ми святкували день народження брата моєї дружини і повернулися додому о другій ночі. Близько п'яти я почув вибухи. Майже відразу стали лунати сирени. У мене квартира на шостому поверсі, ми побоялися їхати ліфтом і пішки спустилися на підземну стоянку з валізами, грошима і паспортами, там вже було багато людей з нашого будинку.

Ми провели так шість днів, між квартирою і гаражем, з дітьми. Нарешті, на шостий день, коли я побачив на нашій вулиці два російських танки, я сказав, щоб ми їхали з Харкова. У моєму місті вже майже все зруйновано.

В першу чергу ми вирішили поїхати до Львова. Потім я подумав, що можу не виїхати - знав, що військовозобов'язані чоловіки не мають права залишати країну. Але оскільки у мене є португальський паспорт, я спробував і пройшов кордон через Угорщину.

Наша подорож тривала понад 48 годин. Після перетину кордону ми відчули полегшення. З новин ми знали, що Харків продовжували атакувати, бомбити, нападати...", - розповів Кандауров.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже місяць.

25 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні. Чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено залишати країну.

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