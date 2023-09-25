Лондонський "Челсі" не може забити вже майже місяць.

У неділю, 24 вересня, лондонський "Челсі" зазнав поразки проти "Астон Вілли" в рамках 6-го туру АПЛ.

Результат цього поєдинку прес-служба лондонської команди традиційно опублікувала в соціальних мережах, після чого клуб став жертвою тролінгу з боку відомої мережі піцерій Domino's.

У відповідь на пост "Челсі" вони відповіли:

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"Ми доставили приблизно 852 609 піц з тих пір, як "Челсі" останній раз забивав гол".

Відзначимо, що в останній раз футболісти "Челсі" забивали ще 30 серпня, в поєдинку Кубка ліги проти "Вімблдону" (2:1), який виступає в Лізі 2 (четвертий за силою дивізіон чемпіонату Англії).

У поточному сезоні АПЛ лондонський "Челсі" займає 14-е місце з 5 балами в активі. За шість матчів підопічні Маурісіо Почеттіно зуміли виграти лише один раз-у третьому турі проти "Лутон Таун" (3:0).

Свій наступний матч "сині" зіграють 27 вересня. В рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги вони зустрінуться з "Брайтоном". В рамках АПЛ "Челсі" наступний поєдинок проведе 2 жовтня в гостях проти"Фулхема".

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