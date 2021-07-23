В УАФ вважають, що відеокліп містить ознаки дискримінації за національною ознакою.

Українська асоціація футболу відреагувала на скандальний кліп екс-футболіста "Динамо" Олександра Алієва, в якому той "оголосив війну італійцям з УАФ" - Лучано Лучі та Франческо Баранці.

В УАФ відреагували на кліп, зробивши заяву на своїй сторінці в Facebook.

"У засобах масової інформації було поширене відео за участю екс-футболіста, який має діючу тренерську ліцензію УАФ, Олександра Алієва. Відео в ЗМІ з'явилося буквально через кілька хвилин після публікації на YouTube-каналі згаданої особи, а темпи його поширення та окремі джерела, які висвітлювали "подію", на наше переконання, свідчать про штучний шлях влаштованої провокації", - зазначили в УАФ.

У заяві також наголошується, що відео містить образи на адресу представників УАФ, погрози та "направлено на дискредитацію ряду осіб":

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В УАФ заявили, що відкрили щодо Алієва дисциплінарну справу:

"Компетентними органами УАФ в рамках відкритого дисциплінарного провадження буде дана оцінка діям суб'єкта футболу, які містив ознаки дискримінації за національною ознакою і шкодять репутації футболу".

Відзначимо, що УАФ обмежила можливість коментувати свою публікацію для користувачів.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику!

Конфлікт Алієва і УАФ: що було раніше

Раніше Алієв вже випускав скандальний кліп, після якого комітет етики та чесної гри УАФ вирішив розглянути його на предмет "можливої шкоди іміджу українського футболу і прояву неповаги до колег і суперників".

Тоді Алієв відповів УАФ, підкресливши, що йому "хочуть закрити рот".

Автор: Антон Дудар