Олександр Алієв присвятив кліп Лучано Лучі та Франческо Баранці.

Екс-футболіст "Динамо" і збірної України Олександр Алієв випустив новий музичний кліп.

Він з'явився на YouTube-каналі "Кент".

Кліп отримав назву "Алієв оголосив війну італійцям з УАФ".

"Відповідь так званим італійським функціонерам з дому футболу - Лучано Лучі та Франческо Баранці. Я вас попереджав! Займіться футболом! Один відповідає за суддів, точніше не відповідає. Другий - очолює комітет етики і чесної гри - і пише листи людям зі штрафами", - йдеться в опису до відео.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику!

Нагадаємо, раніше Алієв вже випускав скандальний кліп, після якого комітет етики та чесної гри УАФ вирішив розглянути його на предмет "можливої шкоди іміджу українського футболу і прояву неповаги до колег і суперників".

Алієв відповів УАФ, підкресливши, що йому "хочуть закрити рота".

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Автор: Антон Дудар