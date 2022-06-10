В'ячеслав Суркіс знову продемонстрував клас у рамці воріт.

16-річний воротар В'ячеслав Суркіс продовжує швидко прогресувати, демонструючи неабиякі воротарські навички.

Так, граючи у фіналі товариського турніру в Іспанії "Українці з нами" юніори "біло-синіх" обіграли однолітків з "Барселони".

Сама гра завершувалася з рахунком 1:0 завдяки голу Любомира Кузика, але за регламентом на команди очікувала серія пенальті.

У ній безумовним героєм був саме воротар. Суркіс відбив два пенальті, чим дозволив (2: 0) "Динамо" U-16 беззастережно тріумфувати в турнірі. Варто відзначити, що один з 11-метрових був відбитий від сина Патріка Клюйверта.

Огляд матчу:

У соціальних мережах кіпер присвятив перемогу в кубку - Україні:

"Перемога над Барселоною і новий трофей – це для тебе, рідна Україно", – пише Суркіс в Instagram.

Нагадаємо, що син Суркіса став найкращим воротарем за підсумками сезону 2020/21 Еліт-ліги ДЮФЛУ.