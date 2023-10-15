У збірних Італії та України по 10 набраних очок, але у "Скуадри Адзурри" краща статистика.

У суботу, 14 жовтня, відбувся поєдинок сьомого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Італії приймала Мальту.

Гра проходила на стадіоні "Сан-Нікола" в Барі і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Перший м'яч у цій зустрічі був забитий на 23-й хвилині - відзначився півзахисник збірної Італії Джакомо Бонавентура. У компенсований до першого тайму час "Скуадра Адзурра" подвоїла свою перевагу - гол після перелачі Ніколо Барелли забив Доменіко Берарді.

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На 64-й хвилині Берарді оформив дубль і довів рахунок до розгромного. Крапку ж у грі поставив Давіде Фраттезі, який забив четвертий м'яч у ворота Мальти на 90+4-й хвилині.

Італія - Мальта - 4:0

Голи: Бонавентура, 23, Берарді, 45+1, 64, Фраттезі, 90+4

Італія: Доннарумма, Дарміан, Манчіні, Бастоні, Дімарко (Удоджі, 79), Барелла (Фраттезі, 65), Локателлі, Бонавентура (Бірагі, 87), Берарді (Орсоліні, 65), Распадорі, Кін (Скамакка, 79)

Мальта: Бонелло, Д. Мбонг (Аттар, 66), Апап, Пепе, З. Мускат, Камензулі, Яннік (Нвоко, 84), Крістенсен (Н. Мускат, 66), Гіллом'є, П. Мбонг (Пайбер, 84), Монтебелло (Сатаріано, 55)

Попередження: Мбонг, Яннік, Апап

Збірна Італії набрала 10 очок і піднялася на друге місце в групі C, обійшовши збірну України. У "синьо-жовтих" також 10 очок в активі, але гірша різниця голів. Також варто відзначити, що у італійців зіграно на одну гру менше, ніж в українців. Лідирує ж у групі Англія - 13 очок. Збірна Північної Македонії з 7 балами йде на четвертому місці, а Мальта (0 очок) - остання.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна Італії зіграє проти Англії, а Мальта зустрінеться з Україною.

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