Португалія лідирує у своїй групі кваліфікації чемпіонату Європи.

У неділю, 26 березня, відбувся поєдинок другого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Португалії протистояла Люксембургу.

Гра проходила на стадіоні "Стад де Люксембург" і завершилася з рахунком 6:0 на користь гостей.

У складі збірної Португалії два голи забив Кріштіану Роналду, який відзначився на 9-й і 31-й хвилинах. Ще по одному голу в активі Жоау Фелікса, Бернарду Сілви, Отавіо і Рафаела Леау.

Відео дня

Люксембург - Португалія - 0:6

Голи: Роналду, 9, 31, Фелікс, 15, Б. Сілва, 18, Отавіу, 77, Леау, 88

Люксембург: Моріс, Янс, Мартінс (Бонерт, 46), Шано, Пінто, М. Перейра (С. Тіль, 82), Жерсон (Карлсон, 46), Сінані (Олесен, 46), Баррейро, Родрігеш, В. Тіль (Санчес, 70)

Португалія: Патрісіу, Далот, А. Сілва, Діаш, Д. Перейра, Мендеш, Фернандеш (Леау, 75), Пальінья (Жота, 86), Б. Сілва (Невеш, 64), Роналду (Рамуш, 64), Фелікс (Отавіу, 75)

Попередження: В. Тіль, Мартінс, М. Перейра, Баррейро - Роналду

Огляд матчу:

Відзначимо, що в матчі 1-го туру відбору на ЧЄ-2024 збірна Португалії розгромила Ліхтенштейн (4:0). У тій грі Кріштіану Роналду також відзначився двома забитими голами.

Після двох турів Португалія займає перше місце в групі J з 6 балами в активі. В активі Люксембургу 1 очко.

Свій наступний матч відбору на Євро-2024 Португалія зіграє проти Боснії і Герцеговини, а Люксембург поміряється силами з Ліхтенштейном. Матчі відбудуться 17 червня.

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