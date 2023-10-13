Збірна Франції виграла шість матчів з шести в рамках кваліфікації Євро-2024.

У п'ятницю, 13 жовтня, відбувся поєдинок сьомого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Франції протистояла Нідерландам.

Гра проходила на стадіоні "Йоган Кройфф Арена" і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Рахунок у грі був відкритий вже на 7-й хвилині - з передачі Жонатана Клаусса забив Кіліан Мбаппе.

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На початку другого тайму Кіліан Мбаппе оформив дубль, подвоївши перевагу збірної Франції. Асистував йому Адрієн Рабьо.

На 83-й хвилині Квіліндсхі Гартман забив після передачі Стівена Бергвейна і скоротив розрив у рахунку. Більше голів у цій зустрічі команди не забивали.

Нідерланди - Франція - 1:2

Голи: Хартман, 83 - Мбаппе, 7, 53

Нідерланди: Вербрюгген, Гертрюйда, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 80), Дюмфріс (Фрімпонг, 62), Хартман, де Рон (Віффер, 46), Верман, Рейндерс, Сімонс (Бергвейн, 80), Вегорст (Мален, 38)

Франція: Меньян, Клосс (Гюсто, 80), Т. Ернандес, Конате, Л. Ернандес, Рабьо, Чуамені, Грізманн (Фофана, 87), Коман (Жиру, 71), Мбаппе, Коло-Муані (Тюрам, 80)

Попередження: Верман, 29, Дюмфріс, 51

Збірна Франції здобула шосту перемогу в шести іграх відбору на Євро-2024 і впевнено лідирує в групі B. Збірна Нідерландів з 9 балами посідає третє місце. На другу сходинку піднялася Греція, яка в цьому турі перемогла Ірландію (2:0).

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна Нідерландів зіграє проти Греції. Гра відбудеться 16 жовтня. Франція цей тур буде пропускати.

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