Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 9 жовтня, положення команд

Швеція обіграла Косово, а Греція - Грузію.

Європейські збірні продовжують змагатися у кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі. 9 жовтня відбулася низка матчів. Збірна України здобула архіважливу перемогу над Фінляндією й перервала серію нічиїх. Результати поєдинків Група A Азербайджан - Ірландія - 0:3 Люксембург - Сербія - 0:1 Положення команд: Сербія - 14 очок (6 матчів), Португалія - 13 (5), Люксембург - 6 (5), Ірландія - 5 (6), Азербайджан - 1 (6) Група B Швеція - Косово - 3:0 Грузія - Греція - 0:2 Положення команд: Іспанія - 13 очок (6 матчів), Швеція - 12 (5), Греція - 9 (5), Косово - 4 (6), Грузія - 1 (6) Група C Литва - Болгарія - 3:1 Швейцарія - Північна Ірландія - 2:0 Положення команд: Італія - 14 очок (6 матчів), Швейцарія - 11 (5), Північна Ірландія - 5 (5), Болгарія - 5 (6), Литва - 3 (6) Група D Казахстан - Боснія і Герцеговина - 0:2 Фінляндія - УКРАЇНА - 1:2 Положення команд: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6) Група F Шотландія - Ізраїль - 3:2 Фарерські острови - Австрія - 0:2 Молдова - Данія - 0:4 Положення команд: Данія - 21 очко (7 матчів), Шотландія - 14 (7), Ізраїль - 10 (7), Австрія - 10 (7), Фарерські острови - 4 (7), Молдова - 1 (7) Група I Андорра - Англія - 0:5 Угорщина - Албанія - 0:1 Польща - Сан-Марино - 5:0 Положення команд: Англія - 19 очок (7 матчів), Албанія - 15 (7), Польща - 14 (7), Угорщина - 10 (7), Андорра - 3 (7), Сан-Марино - 0 (7) Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 8 жовтня, положення команд Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможці груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Автор: Артем Будрін

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