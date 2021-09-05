Нідерланди здобули розгромну перемогу, а Ізраїль шокував Австрію.

4 вересня було зіграно ще низку матчів 5-го туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу з футболу в Катарі.

Збірна України знову зіграла внічию з французами. А суперник і, ймовірно, головний конкурент "жовто-синіх" по групі Фінляндія обіграла Казахстан.

Результати матчів

Група А

Ірландія - Азербайджан - 1:1

Сербія - Люксембург - 4:1

Положення команд: Сербія - 10 очок (4 матчі), Португалія - 10 (4), Люксембург - 6 (4), Ірландія - 1 (4), Азербайджан - 1 (4)

Група D

Україна - Франція - 1:1

Фінляндія - Казахстан - 1:0

Положення команд: Франція - 9 очок (5 матчів), Фінляндія - 5 (3), Україна - 5 (5), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4)

Група F

Шотландія - Молдова - 1:0

Фарерські острови - Данія - 0:1

Ізраїль - Австрія - 5:2

Положення команд: Данія - 15 очок (5 матчів), Ізраїль - 10 (5), Шотландія - 8 (5), Австрія - 7 (5), Фарерські острови - 1 (5), Молдова - 1 (5)

Група G

Латвія - Норвегія - 0:2

Нідерланди - Чорногорія - 4:0

Гібралтар - Туреччина - 0:3

Положення команд: Туреччина - 11 очок (5 матчів), Нідерланди - 10 (5), Норвегія - 10 (5), Чорногорія - 7 (5), Латвія - 4 (5), Гібралтар - 0 (5)

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Україна у кваліфікації ЧС-2022

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Україна двічі зіграла внічию з Францією (1:1), вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1), розійшлася миром з Казахстаном на своєму полі (1:1) і в гостях (2:2).

Автор: Артем Будрін