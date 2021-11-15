Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 15 листопада, положення команд

Італія втратила перше місце в групі, а Сан-Марино пропустили 10 голів від англійців.

15 листопада пройшли завершальні матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 для трьох відбіркових груп. Результати поєдинків Група C Північна Ірландія - Італія - 0:0 Швейцарія - Болгарія - 4:0 Положення команд: Швейцарія - 18 очок (8 матчів), Італія - 16 (8), Північна Ірландія - 9 (8), Болгарія - 8 (8), Литва - 3 (8) Група F Австрія - Молдова - 4:1 Ізраїль - Фарерські острови - 3:2 Шотландія - Данія - 2:0 Положення команд: Данія - 27 очок (10 матчів), Шотландія - 23 (10), Ізраїль - 16 (10), Австрія - 16 (10), Фарерські острови - 4 (10), Молдова - 1 (10) Група I Албанія - Андорра - 1:0 Польща - Угорщина - 1:2 Сан-Марино - Англія - 0:10 Положення команд: Англія - 26 очок (10 матчів), Польща - 20 (10), Албанія - 18 (10), Угорщина - 17 (10), Андорра - 6 (10), Сан-Марино - 0 (10) Читайте такожЧС-2022: Португалія на останній хвилині програла Сербії і втратила пряму путівку до Катару (відео) Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і займають третє місце в групі. Автор: Артем Будрін

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